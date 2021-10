Gianluca Vacchi e il pupazzo rosso: l'imprenditore lancia il nuovo food brand Kekbhouze, ecco dove aprirà

Svelato il mistero sul pupazzo rosso che da qualche settimana compariva nelle stories e nei post Instagram dell'imprenditore bolognese Gianluca Vacchi, che anche questa volta ha giocato di marketing stuzzicando l'interesse dei suoi 21milioni di follower sparsi per il mondo. Di fatto, era tutta pubblicità per il nuovo food brand di kebab su cui ha investito Vacchi. Cinque le aperture in contemporanea previste a dicembre, di cui 3 a Milano, in zone nevralgiche della città come Corso Buenos Aires, Via Paolo Sarpi e Porta Genova.

Altre 20 aperture sono già programmate in tutta Italia e all’estero per il 2022.

Cosa è Kekbhouze? Un kebab in due versioni, di pollo 100% italiano o di black angus. Quest’ultima opzione costituisce una grande novità nel mercato del kebab, "lanciata proprio da Kebhouze". Ma il menù non si ferma qui: sarà possibile ordinare burger di kebab, caesar salad, oltre che gustare un’ampia selezione di fritti come i nuggets, i chicken popcorn, gli onion rings e le patatine fritte.