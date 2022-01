Gianluca Vacchi e il segreto per restare in forma: "Bastano 10 minuti al giorno"

Gianluca Vacchi, 21 milioni di follower, dj e imprenditore, sui canali social svela uno dei suoi segreti per rimanere in forma. Sotto un video che lo riprende in vacanza, l'imprenditore bolognese scrive: "Vasca ghiacciata, 10 minuti al giorno...Si rafforza il sistema immunitario, si rilasciano proteine da sjock da freddo, si riducono l'ansia e l'infiammazione generale. Poi si produce grasso buono e molti altri benefici". E se non si ha una vasca ghiacciata a disposizione?

Bhe! Vacchi suggerisce una "doccia fredda cone sostituto".

