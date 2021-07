La sua una carriera ricca di successi, che parte 'in ginocchio' (da Bologna) per poi raggiungere l''allegria'

Gianni Morandi è tra i cantanti più amati d'Italia. Talento e carriera non hanno bisogno di presentazioni, e nel corso degli anni tantissi i successi. Nato a Monghidoro, nell'Appennino bolognese, oggi vive a San Lazzaro di Savena : comune alle porte di Bologna, e aggiorna quotidianamente i suoi fan tramite social, grazie anche alle bellissime foto scattate dalla moglie Anna.

Gian Luigi Morandi è nato l'11 dicembre 1944 a Moghidoro. Da giovane ha lavorato come venditore di bibite nel cinema della sua città, ma anche come aiutante del padre in negozio. Nel 1958 fu selezionato a un provino dalla maestra Alda Scaglioni di Bologna, e partecipà a molti concorsi per voci nuove e sagre paesane. Esord' nel mondo discografico nel 1962 con Andavo a cento all'ora, e con In ginocchio da te Morandi vince il Cantagiro nel 1964. Inizia così la lunga ascesa: un artista da 53 milioni di dischi venduti, 608 brani incisi, oltre 230 collaborazioni e più di 4mila concerti in tutto il Paese, più 426 all'estero. Ma scopriamo insieme le foto simbolo di tanti anni di carriera!

(Foto morandimania.it)

Gianni Morandi da bambino

Gianni Morandi da giovane

Gianni Morandi nel primo film 'In ginocchio da te'

Gianni Morandi nel corso di una tappa del Cantagiro

Gianni Morandi a Canzonissima con Mina, Walter Chiari e Paolo Panelli

Gianni Morandi con Battisti