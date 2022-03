Delicato intervento per Gianni Morandi: "Ci vuole pazienza"

Torna in ospedale Gianni Morandi dove ieri è stato sottoposto a un altro intervento a seguito del brutto incidente che l'aveva coinvolto un anno fa, quando era rimasto ustionato nella sua tenuta bolognese.

Operazione delicata ma riuscita, a giudicare dalle parole dell'eterno ragazzo di Monghidoro, che via Instragram ha aggiornato i fan. Poche parole seguite da un'immagine di lui in tuta ginnica e con una vistosa fasciatura: "Ci vuole pazienza, c’è di peggio…" ha scritto. Numerosi i messaggi di vicinanza che sono seguiti. Compreso quello del Governatore Stefano Bonaccini.

L'incidente

Si tratta solo dell'ultimo capitolo delle lunghe cure si è dovuto sottoporre il cantante a seguito del sinistro domestico, avvenuto un anno fa e che gli ha provocato ustioni sul corpo e danni alla mano destra. Era il 12 marzo quando Morandi scivolò in una buca nel terreno che circonda la sua villa, in provincia di Bologna, mentre stava bruciando delle sterpaglie. Il cantante lo raccontò qualche settimana dopo, in un'intervista tv, ancora sotto shock: "Cadere in quella buca, sopra quelle braci, con delle fiamme, venirne fuori e salvarsi è stato un momento pericoloso, di paura incredibile. Lo considero un dono del Signore. In quel momento mi sembrava di non farcela. Ho messo le mani dentro le braci, poi il gomito, i glutei, le gambe. Mi ritengo fortunatissimo ad aver salvato anche la faccia. In una situazione del genere può finire malissimo e non lo dimenticherò mai".

I danni alla mano

Un lungo percorso per recuperare le funzionalità della mano, uscita malconcia dal sinistro. Nel corso dei mesi Morandi ha recuperato, anche se ancora non del tutto, come aveva spiegato recentemente: "Ho ancora qualche problema con l'articolazione, ma le ustioni hanno un tempo di guarigione molto lungo". Ma lui non ha mai mollato ed eccolo anche oggi, in ospedale, con tutta la sua determinazione e sempre con il sorriso.

