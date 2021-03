Gianni Morandi dall'ospedale: "Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama"

Gianni Morandi in ospedale / Foto di Yash

"Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama..." Gianni Morandi, dal centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena ci aggiorna sul suo stato di salute, dopo l'incidente in campagna, l'11 marzo scorso: il cantante mentre stava bruciando le sterpaglie, è caduto accidentalmente sul fuoco e ha riportato ustioni alle mani e alle gambe.

Oggi infatti, il cantante di Monghidoro ha pubblicato un posto che lo ritrae in ospedale insieme alla moglie Anna, che lo aiuta a mangiare visto il particolare momento, in cui Morandi non può usare le mani.

In poche ore sono stati migliaia i commenti lasciati dai followers, che augurano a Gianni Morandi una pronta guarigione.