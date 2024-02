QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Chi tra i bolognesi era rimasto deluso del fatto di non aver trovato il nome di Gianni Morandi tra la lista di ospiti previsti in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo può rallegrarsi: l'"eterno ragazzo" salirà sul palco del Teatro Ariston giovedì sera.

Lo ha confermato lo stesso Amadeus oggi 7 febbraio, durante la conferenza stampa della seconda serata della kermesse: "Ho sentito Gianni e gli ho detto: 'se non hai impegni, fallo un salto'",ha raccontato il conduttore, reduce da una prima ancora da record in termini di ascolti e apprezzamenti. E il Gianni nazionale ha detto sì.

Il cantautore bolognese era stato lo sparring partner di Amadeus nella scorsa edizione del Festival. Oltre alla simpatia e alla spontaneità con cui sa stare sul palco, Gianni era stato uno dei protagonisti del rosa gate di Blanco: dopo che il cantante bresciano fece a pezzi le fioriere della scenografia per un problema di audio, Morandi uscì dalle quinte scopa alla mano e si mise a spazzare lo stage per pulirlo in vista del concorrente successivo.

