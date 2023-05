Gianni Morandi show per l'anniversario del Senato: "Io c'ero già, avevo 3 anni" | VIDEO

La performance nell'aula di Palazzo Madama per le celebrazioni dei 75 anni del Senato della Repubblica, con la consueta dedica a Lucio

"L’aula del Senato si è svuotata, le voci, la musica, gli applausi si sono spenti, l’emozione ha lasciato tracce nel nostro cuore…" Così Gianni Morandi sui social dopo la sua performance nell'aula di Palazzo Madama per le celebrazioni dei 75 anni del Senato della Repubblica.

"È stata una mattinata intensa e cantare qui, in questo contesto, una esperienza unica e irripetibile - scrive il cantante pubblicando una foto con la moglie Anna - si sono celebrati i 75 anni del Senato, con le più alte cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente del Consiglio dei ministri e altre autorità. Mi sono sentito onorato per l’invito, ho cantato l’Inno Italiano e poi qualche canzone delle mie… Ci sono stati momenti di commozione, felice di esserci, insieme ad Anna".

Morandi ha cantato l'Inno di Mameli, "Un mondo d'amore", "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", ai tempi censurata, "Un mondo d'amore" e "Fatti mandare dalla mamma", Caruso di Lucio Dalla, “Uno su mille ce la fa”, per poi dare una sferzata di energia all'austera aula con "Apri tutte le porte" presentata a Sanremo 2022.

"Il nostro amico Lucio ci starà guardando e si starà facendo una risata - ha detto Morandi - quando io ho iniziato a cantare lui non cantava ancora, pensate", ha scherzato e, quando ci fu la prima seduta del Senato nel 1948 “io c’ero già, avevo 3 anni”.

