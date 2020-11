Gramigna con salsiccia, un grande classico: la ricetta di Vito

L’attore Vito, al secolo Stefano Bicocchi da San Giovanni in Persiceto, è anche impegnato in una trattoria di famiglia. E tra le ricette non può mancare un grande classico: la gramigna alla salsiccia. Vediamo insieme come prepararla!

Tempi

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 35-40 minuti

Ingredienti

400 g di pasta di salsiccia

1/2 cipolla (o 1 scalogno grosso)

3 cucchiai di doppio concentrato di pomodoro

1/2 bicchiere di vino bianco

olio evo q.b.

pepe q.b.

brodo di carne q.b. (o 1 dado vegetale senza glutammato)

350-400 g di Pasta Gramigna

Procedimento

In una casseruola versare 3-4 cucchiai di olio evo e imbiondire la cipolla tagliata a fettine sottili Sgranare bene la salsiccia, versarla nella casseruola e farla rosolare sfumandola con il vito. (Vito spiega che sua nonna diceva che la salsiccia doveva essere cotta, prima di aggiungere il vino, altrimenti prende un gusto amaro...) Sfumato il vino, unire il concentrato di pomodoro e mescolare bene Versare un mestolo abbondante di brodo e lasciare cuocere, mescolando di tanto in tanto (circa 35-40 minuti) Cuocere la gramigna in acqua salata e condire

Fonte ricetta: gatadaplarr.blogspot.com/