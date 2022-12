Guccini diventa nonno, e a 82 è Disco d'oro

Il "maestrone" diventa nonno. Teresa ha dato alla luce Pietro. Un Natale e un fine anno scoppiettanti quindi per Francesco Guccini che alle gioie familiare unisce il successo, l'ennesimo, professionale a 82 anni.

Il suo ultimo album "Canzoni da intorto", uscito il 18 novembre, è infatti Disco d'oro. Un risultato incredibile, visto che si tratta di un lavoro in versione "classico", non rilasciato sulle piattaforme, ma solo in CD, CD limited edition, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata) e doppio vinile con tracce strumentali.

Il cantautore è apparso recentemente in "Non so che viso avesse" una mostra del suo volto ritratto e interpretato da 80 artisti, più che altro caricature.