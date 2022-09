Migliori "Pizzerie d'Italia 2023": per il 6° anno tre spicchi a Berberè

E' ancora Berberè la miglior pizzeria di Bologna (e fra le migliori in Italia) secondo la guida del Gambero Rosso. La Guida "Pizzerie d'Italia 2023", presentata a Napoli, assegna ai fratelli Aloe, per il sesto anno consecutivo, gli ambiti 3 spicchi, massimo riconoscimento all'interno della guida.

Oggi il brand è presente in città con il locale in Via Petroni e, da marzo, in Porta Saragozza. L’avventura imprenditoriale dei fratelli Aloe è partita 12 anni fa, proprio in provincia di Bologna, con l’apertura del primo locale a Castel Maggiore e da allora hanno creato una sorta di modello.

Oltre al Gambero Rosso, Berberè è presente nella Guida “I Ristoranti d’Italia 2022” dell’Espresso e nella top 5 della 50Top Pizza. Berberè conta 15 locali in Italia e uno a Londra.

E proprio nella capitale inglese è previsto, per questo autunno, l’apertura di un secondo punto vendita.