Hamburger: Bologna è medaglia di bronzo per numero di ordini

In occasione dell’Hamburger Day 2022, Just Eat, l'app nata per ordinare online ciboc a domicilio, ha presentato ii dati relativi agli ordini sulla piattaforma, che rivelano una grande passione degli italiani per il panino più famoso del mondo, e seignificativi i dati emersi:

L’hamburger è tra le cucine più ordinate in Italia, seconda solo alla pizza.

Bologna al terzo posto tra le città con più ordini

Nel 2021 sono stati ordinati in Italia oltre 336.000 kg di hamburger, +14% rispetto al 2020.

L’hamburger classico è il preferito dagli italiani, ma non mancano varianti alternative.

Le patatine fritte sono il contorno per eccellenza.

Dall’analisi di Just Eat, si evince che il trend sulle ordinazioni di hamburger è in netta crescita rispetto al 2020: solo nel 2021 sono stati ordinati in Italia oltre 336.000 kg di hamburger, pari al +14% rispetto al 2020. E il trend non sembra arrestarsi: nei primi mesi del 2022, sono già stati ordinati oltre 95.000 kg di hamburger! La popolarita’ di questo piatto e’ anche provata dal fatto che l’hamburger si trova al secondo posto tra le cucine più ordinate in Italia, preceduta solo dalla pizza.

Per quantificare la golosità degli italiani, ecco, per Just Eat, le 10 città che hanno ordinato piu’ hamburger nel 2021. Rispetto al 2020, Bologna conquista il podio, registrando un aumento negli ordini del +40%: