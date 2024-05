I Pinguini Tattici Nucleari hanno dedicato una loro canzone alla Controlla

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il ricordo della Controlla è risuonato anche in un’Unipol Arena strapiena per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo pop bergamasco ha infatti dedicato una delle canzoni in scaletta a uno dei personaggi di strada della città di Bologna, la ‘poetessa’ Tiziana Del Regno scomparsa il 5 maggio in un incidente stradale. In città era conosciuta come ‘la Controlla’ per la sua immancabile presenza in zona universitaria e Piazza Verdi.

“Questo pezzo è per la Controlla, forse non tutti la conoscete, andate a leggere la sua storia. Questa canzone è un viaggio magico e anche la sua vita è stata come una magia”, ha detto il cantante e frontman Riccardo Zanotti introducendo il brano “Antartide”, portato sul palco a circa metà concerto. La canzone racconta la storia di una bimba di undici anni che si sente diversa dai suoi compagni, con la sua difficoltà di trovare nel posto di nel mondo e la sua voglia di scappare. Crescendo saprà trovare la propria forza.

Nei versi della canzone, la band ci ha rivisto la vita della Controlla, che è morta a 47 anni dopo essere stata investita da un’automobile sulle strisce pedonali a Formia, in provincia di Latina, dove da gennaio veniva ospitata in un dormitorio religioso. Pittoresco personaggio di strada, aveva problemi di alcolismo e si definiva un'artista: scriveva poesie e commedie che in più occasioni aveva portato sul palco di vari eventi. La sua morte ha intristito molto chi vive a Bologna e soprattutto i più giovani, per i quali Tiziana era uno dei simboli della vita della zona universitaria.