Il comune di Vergato sbarca su Telegram

Con l’apertura del nuovo canale istituzionale su Telegram, è stato inserito un altro tassello fondamentale per la comunicazione e l’informazione all’interno del Comune di Vergato. Un ulteriore strumento per sottolineare la grande intenzione e attenzione che l’attuale Amministrazione rivolge da due anni a questa parte nei confronti dell’informazione diretta con la cittadinanza, mediante l’utilizzo delle piattaforme social più diffuse, accessibili e gratuite su tutti i dispositivi. Come già ampiamente fatto fino ad ora attraverso il servizio WhatsApp e le pagine social di Facebook e Instagram, con Telegram saranno trasmesse le informazioni, le news, le comunicazioni e gli eventi che riguardano l'intero territorio vergatese in tempo reale direttamente sui propri telefonini e/o tablet, permettendo alle persone di rimanere così connessi e aggiornati in maniera tempestiva. A differenza però delle pagine Facebook e Instagram, in cui i cittadini possono interagire con l’Amministrazione attraverso una chat, il servizio Whatsapp e il nuovo canale Telegram sono strumenti di sola ricezione per le persone, senza la possibilità di commento o di risposta ai messaggi ricevuti.

I social ci permettono di condividere con i cittadini del territorio, e non, tutte le novità, gli eventi, i disservizi, i lavori, le informazioni e le comunicazioni importanti in maniera ufficiale e diretta dall’Ente, scoraggiando qualsiasi tipo di disinformazione o di diffusione di notizie parziali e/o incomplete. Siamo costantemente al lavoro per introdurre presto nuove funzionalità e novità fisiche all’interno del Comune, per aumentare ancor di più il pacchetto informazione-comunicazione e garantirne una sempre più accessibilità a tutte le fasce sociali d’età. In tempo di Pandemia questi strumenti si sono rivelati davvero necessari per aggiornare quotidianamente la popolazione sull’evolversi della situazione nel territorio e delle norme in vigore.

A cura di: Roberto Giusti, Consigliere delegato allo Sport, all’Innovazione Tecnologica e alla Comunicazione - Comune di Vergato