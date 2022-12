Imola, Grifo a Cremonini: "Innamorato folle della mia terra" | FOTO

"Grazie per questo legame”, così il sindaco di Imola, Marco Panieri, in occasione della consegna del Grifo, la massima onorificenza cittadina, a Cesare Cremonini che all'Autodromo quest'estate ha tenuto un concerto che ha riunito decine di migliaia di persone.

“Prima di tutto grazie a te, Cesare, al tuo pubblico, ai i tuoi fan, anche alla città intera per questo legame particolare e profondo; grazie a chi è qui oggi. Grazie per questo legame con il concerto e grazie per il film, che è il secondo legame dopo il concerto: un legame fortissimo e indelebile - continua Panieri - Anche questo un elemento che ci ha portato a consegnarti questo riconoscimento, proprio alla vigilia dei 70 anni dell’autodromo, nel 2023. Hai voluto porgere un’attenzione alla nostra città che ci onora e ci rende felici, per questo abbiamo voluto assegnarti la massima onorificenza cittadina, per celebrare il legame forte tra la tua figura, il tuo pubblico e la nostra città”.

“Sono grato di questo premio perché sono innamorato folle della mia terra - dichiarato l'artista - Quando canto di piccole città nascoste nella nebbia parlo proprio di questo, di questo collage che è la via Emilia con tutte le città che, seppur distanti, non hanno distanza nelle idee, nei sentimenti che vi si trovano. Questo è per me l’Emilia-Romagna, un insieme di sentimenti comuni che si trovano rappresentati da tutti: accoglienza, inclusività, spontaneità, sapore delle tradizioni. Queste sono le basi della mia carriera. Quindi grazie di cuore per un premio

così importante”

In questi giorni è anche uscito nelle sale il film “Cremonini Imola 2022 Live”: “Quando ho scelto di venire a Imola ho seguito i miei sogni, i miei desideri, come faccio nella mia carriera. Non è facile confrontarsi con una location di caratura mondiale come l’autodromo. Le immagini che ho visto nel film del concerto hanno un grande protagonista: il pubblico, tornerò sicuramente".

Le motivazioni del premio

“A Cesare Cremonini, grazie di cuore. La magia della musica in Autodromo. La Città di Imola”.