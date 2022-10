Instagram down, follower persi e profili sospesi

Instagram non funziona. Tantissime le segnalazioni su tutta la rete sui problemi del social network iin queste ore, come il caricamento delle foto, la sospensione dei profili e della diminuzione del numero di followers.

Lo conferma anche Downdetector che ha registrato un picco di avvisi di malfunzionamento.

Qualche giorno fa, anche il servizio di messaggistica, Whatsapp, si è bloccato.

L'account Instagram su Twitter conferma i disagi.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown