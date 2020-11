L'ispettore Coliandro in Bolognina: troupe e riprese (con spari) in via Insolera

Hanno ricominciato le riprese sul finire di agosto, con 'avvistamenti' della troupe a San Lazzaro, Ozzano e Bologna. Oggi invece, il set cinematografico per l'ottava edizione de L'spettore Coliandro gira alcune scene in quel della Bolognina.

L'appuntamento, in forma di avvertenza è lanciato da Daniele Ara, presidente di quartiere. La presenza della troupe è prevista per "oggi pomeriggio in Via Delfino Insolera dalle ore 17:00 alle ore 03:00".

La zona sarà in alcuni momenti temporaneamente chiusa al traffico, ma c'è una avvertenza in più, segnala Ara sui social. "La scena sarà quella di una sparatoria con personale della Polizia di stato, pertanto si sentiranno colpi di arma da fuoco, la produzione ha già avvisato la questura".