Ozzano: la troupe dell'Ispettore Coliandro in paese per una scena 'cruciale'

Dopo le riprese nel Comune di San Lazzaro di Savena la troupe della fiction "L'Ispettore Coliandro" ha fatto tappa a Ozzano, per il secondo anno consecutivo. L'altro giorno infatti, le riprese sono state fatte nella zona industriale di Via 1 Maggio angolo via Piave: luogo in cui è stata girata una scena cruciale dell'intera fiction, che vedrà coinvolti in un incidente alcuni protagonisti.

"La produzione è sempre molto attenta e disponibile e mi hanno invitato ad assistere al Ciak si gira! - spiega il sindaco Luca Lelli. Assistere di persona, vedere le fasi concitate che precedono la preparazione delle scene da girare è sempre molto coinvolgente. Sono contento che il nostro paese continui ad essere scelto come set cinematografico: per noi rappresenta un'ottima forma di visibilità e una bella occasione per far conoscere il nostro territorio."