L'Oroscopo di marzo segno per segno: Gemelli e Bilancia godranno del trigono di Venere e Marte

Come spiega Tiziana Ghirardini, Presidente del Centro Astrologico di Bologna, il Cielo di marzo presenta ancora una concentrazione di pianeti nei segni invernali: il Sole transita in Pesci fino al 20 per poi arrivare finalmente all’equinozio di primavera; Mercurio rimane in Acquario fino al 10, attraversa veloce il segno dei Pesci fino al 27, per poi entrare in Ariete. Venere e Marte il 6 marzo entrano in Acquario, uniti da un abbraccio che li terrà vicini per tutto il mese, mentre Giove e Saturno si muovono veloci in Pesci ed Acquario, scuotendo anche i destini d’Europa. Tutti i pianeti lenti sono in moto diretto: Urano in Toro, Nettuno in Pesci e Plutone negli ultimi gradi del Capricorno: gli avvenimenti incalzano. Il Cielo questo mese premia soprattutto i Gemelli e i Bilancia, che godranno del trigono di Venere e Marte

Ariete

Marzo vi trova in trepidante attesa che il Sole e Mercurio entrino nel segno per portare via il freddo e quel senso di lentezza che la loro presenza in Pesci vi porta. Saturno vi aiuta a mantenere l’attenzione costante ed attenta ai vostri progetti, mentre dal 6 marzo anche Marte e Venere si spostano a vostro favore, portando un rinnovato fervore creativo ed un ambiente circostante decisamente frizzante, anche in senso affettivo. Le battaglie civili vi attirano, ma potreste anche provare attrazione verso una persona sino ad ora ritenuta solo amica. Anche il settore finanziario può beneficiare di questo passaggio

Toro

Urano nel segno inizia a muoversi più rapidamente invitando i nati dei primi 3 giorni di maggio ad affrontare i cambiamenti che da tempo bussano alla loro porta. Il Sole in Pesci fino al 20 e Mercurio dal 10 al 27 marzo vi donano il consiglio prezioso e disinteressato di un amico, ma anche maggiore chiarezza ed una apertura su nuovi possibili scenari di vita. Venere e Marte dal 6 di marzo vi invitano a superare la vostra abituale prudenza ed a buttarvi a capofitto in nuove avventure lavorative, soprattutto in campo artistico e musicale. Forse ci sarà bisogno di un piccolo investimento, ma ne vale la pena

Gemelli

Avere Saturno favorevole vi lascia quel retrogusto di stabilità, ma l’inquietudine mentale che vi caratterizza è sempre pronta a fare capolino. Il Sole e Mercurio in Pesci per buona parte del mese vi possono fare dubitare delle vostre scelte professionali, o delle scelte lavorative dei vostri titolari. Le nubi si diraderanno già dal 20, ma dal 27 il cielo tornerà sereno. Dal 6 marzo potrete contare sull’aiuto congiunto di Marte e Venere che vi riportano sulla retta via della conoscenza. Ritorna l’entusiasmo e la voglia di viaggiare e di conoscere, e… vi consiglio di farlo in dolce compagnia.

Cancro

Un pensiero affettuoso ai nati dal 19 al 23 luglio che possono avere vissuto momenti difficili a livello affettivo nella prima settimana di marzo. Lasciate decantare le emozioni, forse troppo intense che avete vissuto, ad alcuni consiglio proprio di distaccarsi e prendere una pausa di riflessione dalla coppia.

Il Sole e poi Mercurio dal 10 al 27 di marzo corrono in soccorso di tutti i nati del segno, per aiutarli a ritrovare la loro centratura ed aprirsi a nuove amicizie e prospettive di vita. Particolarmente positivi i giorni che vanno dal 17 al 21, ottimi per preparare viaggi , ma anche per sostenere esami e concorsi.

Leone

Vi aspetta ancora un mese poco brillante, in cui attingere alle vostre risorse di ottimismo ed energia. Finalmente Mercurio il 10 marzo lascia il segno dell’Acquario da cui vi ha infastidito negli ultimi 2 mesi, ma la sua lunga ombra vi accompagna fino al 27, quando entrando in Ariete vi aiuterà a ritrovare il vostro abituale carisma. Dal 6 di marzo però arriveranno Marte e Venere a mantenere alta l’attenzione sulle relazioni e sulla vita di coppia. Qualcuno potrà vivere una fase di separazione temporanea, magari per motivi di lavoro, altri potranno alternare momenti di confronto ad altri di passione ed unione intensa.

Vergine

Potrete vivere un mese strano, dove situazioni diverse animano la vostra realtà quotidiana. Si apre uno spiraglio in un mondo lavorativo forse ostacolato o rallentato negli ultimi 2 mesi: Venere e Marte portano nuove energie a questo settore, non soltanto a livello professionale: magari qualche collega metterà in mostra la sua sensualità. La presenza di Giove in Pesci evidenzia da tempo l’attenzione sulla sfera sociale e sentimentale: Nettuno lascia spazio ad interpretazioni diverse, ma il passaggio di Sole e poi di Mercurio dal 10 al 27 richiede parole e comportamenti chiarificatori.

Bilancia

Saturno infonde grande fiducia e fermezza ai Bilancia nati dal 15 al 18 ottobre, ma il cielo di questo mese prevede altri regali, forse per compensare le fatiche dei nati dal 20 al 23 di ottobre. Dal 10 marzo Mercurio lascia la sua posizione di favore e diviene neutro, ma Marte e Venere irrompono sulla scena in un abbraccio cosmico che vi rende protagonisti di questo mese. I due eterni amanti favoriscono nuovi incontri di natura sentimentale e sessuale, ma anche le relazioni consolidate possono ritrovare passione ed intensità. Il 18 Venere incontra Urano cercando distrazioni, ma poi Saturno la richiama all’ordine.