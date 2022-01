L’oroscopo di oggi 10 gennaio di Paolo Fox,segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox,che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Ariete

Cari arite, quella di oggi è una giornata dove sarete impegnati a revisionare, in un certo senso, la vostra relazione d'amore. Sul lavoro vi trovate in una situazione di stallo e sarebbe meglio prendersi una piccola pausa di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Toro

Cari toro, oggi la luna favorevole vi spinge a essere non solo pieni di energia ma anche molto attivi nella coppia. Sul lavoro avete in ballo diversi progetti che possono portarvi lontano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, questa settimana inizia con una bella spinta dei pianeti che vi dà uno slancio emotivo non indifferente. Sul lavoro c'è Giove che vi aiuta a sistemare qualche disputa legale in corso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti avete una luna più favorevole rispetto agli scorsi giorni che aiuta a risolvere qualche problema d'amore. Sul lavoro non siete del tutto concentrati ma dovete tenere duro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Leone

Cari leoncini, dovreste fare un po' di attenzione in amore soprattutto se avete vite parallele. Sul lavoro non affaticatevi troppo oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Vergine

Cari vergine, questo cielo vi aiuta a vivere al massimo le emozioni con Venere e sole dalla vostra parte. Attenzione solo ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Bilancia

Cari bilancia, questo pomeriggio ritornerete a essere pieni di energia da riversare in amore. Sul lavoro le occasioni non mancano ma bisogna saperle cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, dedicatevi di più alla cura della vostra relazione e se ci sono problemi affrontateli. Sul lavoro inizia una nuova fase e voi non ne vedevate l'ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Sagittario

Cari sagittario, la mattina è protetta dalle stelle e vi permette non solo di vivere l'amore ma anche di incontrarlo in caso doveste essere single. Sul lavoro avete in mano le redini di tutto, usatele nel miglior modo possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Capricorno

Cari capricorno, la giornata di oggi non inizierà alla grande a causa di un cielo non del tutto favorevole ma si può recuperare. Sul lavoro arrivano nuove proposte da valutare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Acquario

Cari acquario, giornata interessante quella di oggi per vivere le emozioni ma attenzione a qualche piccolo pensiero di troppo nelle ore pomeridiane. Sul lavoro bisogna continuare a impegnarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Pesci

Cari pesciolini, se pensate di avere affianco la persona giusta allora dedicate del tempo alla vostra storia e alla sua cura per recuperare un po' di terreno perso. Sul lavoro se volete cambiare strada per tensioni con colleghi, fatelo.