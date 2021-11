L’oroscopo di oggi 16 novembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che ogni mattina su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox Ariete:Attenzione in amore, la situazione è delicata e particolare. Non esagerate. Nel lavoro avrete dalla vostra Saturno e questo vi consentirà di rimettere a posto tante situazioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Se la vostra relazione non va potreste trovare nuovi interessi, e se lo scorso anno avete aperto una nuova attività dovrete avere pazienza per arrivare al pareggio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Luna favorevole, ma siate cauti con le polemiche. Sul lavoro potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, ma prima risolvete piccoli problemi legali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi la situazione è complicata, non polemizzate. Sul lavoro potrebbero arrivare importanti novità, ma bisogna vedere prima gli sviluppi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Luna in aspetto buono: le coppie con problemi potrebbero risolverli. Grande recupero sul lavoro, specie per chi lavora a chiamata.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Ottimi sviluppi sul versante dei sentimenti, attenzione sul lavoro: i progetti nati in questi giorni sono importanti, insistete e non demordete.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Venere ancora favorevole, non sottovalutate i nuovi incontri. Buono anche il lavoro: una piccola vittoria in arrivo; parlate solo se strettamente necessario.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Si prevedono buone possibilità in amore, hai un’ottima carica di vitalità. Più rilassati sul lavoro: se un progetto non va non è colpa vostra.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Buone notizie in amore, la Luna è favorevole! Attenti nel fine settimana, potrebbe affacciarsi qualche problema. cautela nel lavoro, soprattutto nelle risposte. Se lavori a chiamata percepirai un po’ di agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: per quanto riguarda l’amore fate un bel respiro prima di parlare, la Luna opposta può recarvi qualche discussione. Domani andrà meglio anche per il lavoro, l’agitazione e la poca pazienta quest’oggi posso provocarvi pensieri negativi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Attenzione in amore, specie se in coppia avete già problemi. Gestite la tensione con prudenza. Buone notizie sul lavoro, soddisfazioni in arrivo sebbene ci siamo perplessità economiche.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Venere e Marte sono con voi e aumentano l’entusiasmo per le nuove conoscenze. Da oggi fino al 18 è possibile stringere nuove relazioni. Sul lavoro tenete sotto controllo le spese.