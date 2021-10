L’oroscopo di oggi 29 ottobre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri, con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata. Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore c'è una gran voglia di fare pace con qualcuno con cui ci sono stati problemi. Sul lavoro entro fine mese ci potrà essere un nuovo accordo da firmare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore il mese di ottobre si conclude con belle emozioni da vivere a pieno. Per quanto riguarda il lavoro la situazione resta statica ma si prevedono novità in vista del prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore se sentite l'esigenza di far sentire la vostra voce, fatelo entro domani. Sul lavoro è arrivato il momento di tirare le somme e capire da che punto ripartire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore siete di fronti a un bivio ed è arrivato il momento di fare una scelta importante per il futuro. Sul lavoro, invece, stanno per arrivare informazioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore non avete mai difficoltà nel dire come la pensate e anche nel mettere il partner con le spalle al muro, cosa che farete. Sul lavoro potreste avere discussioni con colleghi, massima attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Vergine

Cari vergine, in amore il weekend è positivo e permette di vivere delle belle giornate insieme alla propria metà. Per quanto riguarda il lavoro novembre partirà alla grande quindi tenetevi pronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancia, in amore sta tornando la voglia di fare nuovi progetti per il futuro. Sul lavoro, non sottovalutate un nuovo incontro che potrebbe risultare cruciale per la vostra ascesa professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore se c'è una relazione che non sta funzionando potrebbero emergere delle ansie. Sul lavoro attenzione alle cause legali in corso e non pretendete che si risolva tutto subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Sagittario

Per i nati sotto il segno del sagittario, questa giornata inizia con una bella situazione astrologica per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna stare attenti a circondarsi dalle persone giuste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno, in amore i prossimi tre giorni sono molto interessanti perché porteranno a una svolta. Sul lavoro ci sono ottime possibilità per fare il salto di qualità, tenete gli occhi aperti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Acquario

I nati sotto il segno dell'acquario devono prendersi una pausa di riflessione dalla coppia per capire cosa desiderano davvero. Sul lavoro è il momento di rimandare gli incontri difficili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini, dovete imparare a esternare i vostri pensieri subito, senza aspettare che passi troppo tempo e diventino dei macigni. Sul lavoro prendetevi qualche giorno di riposo perché ne avete bisogno