Non Bologna ma "Leporandia", la città in cui il sindaco Matteo Lepore è uno zelante agente della Polizia Locale che fa rispettare i 30 chilometri orari (e presumibilmente fa anche le multe in caso di infrazione). Non si tratta di un universo alternativo raccontato in qualche fumetto ma la nuova opera di street art spuntata in via Valdonica. Sul muro del portico ha fatto capolino il sindaco raffigurato con tanto di paletta e cappello da vigile, e alle sue spalle il fantomatico cartello bianco e rosso del limite di velocità della Città 30.

Sotto di lui, tra sacchi dell'immondizia, un forziere pieno di banconote che richiama l'incasso delle multe (accusa molto diffusa tra i detrattori della nuova misura). Il collage è a firma di Evyrein, e riguardo all'identità dell'autore non è dato sapere altro se non che sui social si definisce "artista non autorizzato" e che ha lanciato la sua mostra al centro di arte urbana "Fluart" di via Montegrappa in occasione del giorno dell'apertura della kermesse Art City.

Che sia sui muri della città o sulle bacheche dei social, l'ironia sulla Città 30 non si ferma, e la creazione di Evyrein arricchisce la collezione di meme e immagini divertenti che circolano tra una discussione su Facebook e una chat su Whatsapp.

