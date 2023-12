Let's talk about sex, un documentario per parlare di sessualità e disabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Nei primi mesi del 2024 cominceranno a Bologna le riprese di "Let’s Talk About Sex", documentario che affronta la relazione tra disabilità e sessualità attraverso la vita di Manuela Migliaccio. Da qualche settimana è stata lanciata - sulla piattaforma di Produzioni dal Basso - una campagna crowdfunding per chiudere il budget e far sì che il film si possa realizzare. In questo frangente il 7 dicembre Sette E Mezzo Studio ha organizzato un talk per parlarne insieme ai protagonisti: alle 18.00 presso il CostArena di Bologna (Via Azzo Gardino 48) si terrà l'incontro "Invertire gli immaginari: un talk su sessualità e disabilità". L’idea del film nasce dall’esigenza di scardinare l'immagine della disabilità associata soltanto alle problematiche delle barriere architettoniche, facendo luce su ciò che spesso non viene narrato: la sfera sessuale e sentimentale della vita delle persone disabili, i cui desideri e pulsioni sono universali. Il documentario è prodotto da Sette E Mezzo Studio in produzione associata con Humareels, mentre la produzione esecutiva è di Bottega Finzioni Produzioni. Inoltre Let’s Talk About Sex ha ottenuto i fondi della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Carisbo e ha il patrocinio dell’Università di Bologna, del Comitato LoveGiver, della Fondazione Montecatone, del Comune di Imola, della Fondazione Vertical, dell’Associazione La Skarozzata, dell’ Associazione Slow Emotion. Per sostenere e diffondere la campagna crowdfunding: sostieni.link/34824