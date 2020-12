Libri con Bologna protagonista: un regalo originale sotto l'albero

Un buon libro è sempre un ottimo regalo sotto l'albero, e per chi ama Bologna o i testi da leggere tutti d'un fiato, abbiamo creato un piccolo elenco: libri che svelano antchi misteri, storie inventate o biografiche e fatti di cronaca raccontano la città delle Due Torri e provincia.

La nostra guida:

Storie segrete della storia di Bologna di Luca Baccolini

Curiosità, misteri e aneddoti della città delle torri - Libro: Newton Compton Editori

Dove l'aneddotica si ferma, entrano in scena i segreti. Dall'ippodromo in cui gareggiavano gli struzzi, alla statua di Mussolini che troneggiava nello stadio Littoriale, ricavata col bronzo dei cannoni austriaci, poi decapitata alla fine della guerra. Un libro che svela alcuni dei segreti della città delle Due Torri.

StodaDio - L’enigma di Artolè di Carmine Caputo

L’Appennino bolognese in un giallo - Libro: I Gialli Damster

Una sotria avvincente ambientata nel paese appenninico di Tolè, frazione vera protagonista di questa storia. Un libro dove i protagonosti sono inventati ma i contesti del tutto veri. I fatti narrati si svolgono durante il week-end del 23 e 24 agosto dell’estate del 2014, particolarmente fredda e piovosa. Un maresciallo dei carabinieri, Antonio Luccarelli, che opera nella Val di Setta, decide di prendere un paio di giorni di vacanza e di approfittarne per partecipare ad Artolè, manifestazione realmente esistente che dal 1997 porta artisti, scultori e pittori a decorare con le loro opere le vie del centro appenninico. I piani però non vanno nel verso giusto.

lI corpo del peccato” di Silvia Di Giacomo

Il Commissario Claudio Degli Esposti è un investigatore dotato di intelligenza e sensibilità rare, ma è anche un uomo tormentato dai propri demoni, da una sofferenza profonda che gli offre una visione dolorosa del mondo. Per trovare l’assassino di una donna appartenente alla ricca borghesia si muove in una Bologna notturna, a tinte fosche, tra locali malfamati e a contatto con sfruttatori e schiave del sesso. Mentre Claudio Degli Esposti è costretto ad affrontare i propri abissi, la città è sconvolta da altri eventi delittuosi che sembrano tutti legatial Rose Night e ai due proprietari malavitosi.

Un attimo quarant'anni. Vite e storie della strage alla stazione di Bologna di Daniele Biacchessi

Una stazione d'agosto. Il caldo non dà tregua, la confusione sotto le pensiline, gente in fila per un biglietto, qualcuno perde il treno, altri aspettano figli, nipoti, nonni, madri, parenti lontani. Arrivi e partenze, sogni e speranze, voglia di mare e riposo. Nulla è diverso intorno alle 10,25 del 2 agosto 1980, a Bologna. Nella sala d'aspetto di seconda classe c'è chi legge quotidiani, chi fuma una sigaretta. Storie di gente comune, di vita quotidiana. Volti, occhi, mani, sguardi, discorsi. Accade quarant'anni fa alla stazione di Bologna, prima che qualcosa la trasformi in una grande catasta di macerie di dolore, di orrore, di morte. 85 morti, oltre 200 feriti. Questo libro parla di vittime e si rivolge al grande pubblico, specie ai più giovani.

Lucio Dalla. La vita, le canzoni, le passioni di Salvatore Coccoluto

Un omaggio al grande bolognese Lucio Dalla, che la nostra città certo non può dimenticare.Un libro che ci porta in esplorazione dentro il mondo sfaccettato del cantautore bolognese, fatto di attaccamento alle terre della sua infanzia e della sua maturità, di profonda sensibilità umana, mai venuta meno nonostante il successo, e instancabile sperimentazione artistica tra palchi, teatri e mari del Sud. Un ritratto inedito e intimo di un musicista, ricordato con affetto, che ha segnato la storia della canzone italiana.