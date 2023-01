Lo Stato Sociale, il nuovo tour e (nell'attesa) fuori i nuovi brani

Meno di un mese fa Lo Stato Sociale ha annunciato il loro ritorno, con “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo”: 11 date - di cui 7 già sold out, Bologna fra questi - sui palchi dei club di tutta Italia, concerti per presentare i brani inediti del prossimo progetto discografico in uscita a maggio.

Nell’attesa, la band torna con due brani che rappresentano le sue diverse anime: da venerdì 20 gennaio sarà disponibile in radio e in digitale il singolo “CHE BENESSERE !?” feat. Naska, mentre è già fuori “Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi.

I due nuovi brani e la doppia anima de Lo Stato Sociale

I due brani rappresentano il lato A e il lato B di quello che è stato il percorso de Lo Stato Sociale fino ad oggi. Da un lato una canzone divertente e scanzonata con un ospite che con la sua attitudine punk arricchisce la leggerezza, in pieno stile regaz, nel raccontare una fotografia satirica della società in cui viviamo. Dall’altro lato un brano più profondo, con la firma di un collega e amico che ha vissuto la trasformazione della musica indipendente italiana dal 2008 ad oggi e che contribuisce a dar vita a un testo che riassume tutto quello che è stata la band finora. "Fottuti per sempre” è la loro carta d’identità, con cui si presentano alle soglie di un nuovo viaggio che inizia proprio con “Che Benessere !?”.

«Se “Fottuti per sempre” parla di quello che è stato, “Che benessere !?” parla di quello che sarà. Se una l’abbiamo scritta con un compagno di viaggio di questi dieci anni, l’altra con un nuovo amico che ha dieci anni meno di noi. Se una sputa con rabbia tutto quello che senti di aver perso per crescere, l’altra parla con leggerezza del disastro che abitiamo nel presente, del cantare che è quasi come respirare e di tutto quello per cui ancora vale la pena vivere».

La band è tornata e ha molte cose da dire. Lo farà ripartendo dalle origini, con i tratti inconfondibili che l’hanno contraddistinta in tutti questi anni, senza paranoie o filtri: incazzata, ironica, libera, anticapitalista e controcorrente.

Lo Stato Sociale in tour, da Bologna al resto d'Italia

24 marzo - LIVORNO - The Cage SOLD OUT

25 marzo - BOLOGNA - TPO SOLD OUT

31 marzo - BRESCIA - Latteria Molloy SOLD OUT

7 aprile - PERUGIA - Urban SOLD OUT

8 aprile - ROMA - Monk SOLD OUT

14 aprile - PADOVA - CSO Pedro PREVENDITE NON DISPONIBILI

16 aprile - MILANO - Magazzini Generali SOLD OUT

20 aprile - CATANIA - MA

21 aprile - RENDE (CS) - Mood Social Club

22 aprile - MOLFETTA (BA) - Eremo

28 aprile - TORINO - Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

Lo Stato Sociale, il vuoto da riempire e le cronostoria

Lo stato sociale nasce nel 2009 per - come comunica la band - "riempire il vuoto di mercato creato dalle politiche neoliberiste attuate a livello globale, la mancanza di stato sociale ci ha portato a prenderne il nome, farne una band musicale e risollevare le sorti dell’assistenzialismo pubblico. Dopo tredici anni di attività possiamo serenamente affermare di aver clamorosamente fallito nel nostro intento iniziale, possiamo anche dire che la situazione è addirittura peggiorata fino ad arrivare ad un punto di non ritorno di libero mercato e macelleria sociale".

Diverse le tappe di questi anni. Nel 2010: Welfare Pop (EP); 2011: Amore ai tempi dell’ikea (EP); 2012: Turisti della democrazia (LP) con conseguente tour di più di duecento concerti in un anno; 2013: Turisti della democrazia Deluxe (doppio LP) con conseguente tour “Tronisti della democrazia” di teatro canzone; 2014: L’italia peggiore (LP) con conseguente tour estivo di numerose date e tour tutto esaurito nei più importanti club d’italia; 2015: il primo palazzetto dell’indie, al Paladozza di Bologna. 2016: Il movimento è fermo (romanzo, Rizzoli); 2017: Amore, lavoro e altri miti da sfatare (LP), con conseguente Forum di Assago e tour estivo da oltre settantamila presenze, sempre nel 2017: colonna sonora del film “Gli asteroidi”; 2018: vincitori morali del Festival di Sanremo con “Una vita in vacanza”, pubblicazione di “Primati” (best of con 4 inediti), tour in Spagna e tour estivo in oltre trenta piazze italiane, sigla per la serie tv “Romolo e Giuly”, pubblicazione di Andrea (graphic novel disegnata da Luca Genovese) e Lodo giudice a X-Factor; 2019: Sesso, droga e lavorare (romanzo, Il Saggiatore), Lo Stato Sociale Show (Show Radiofonico, Radio2); 2020: PANDEMIA! (detto alla Mike Bongiorno); 2021: Festival di Sanremo con la canzone Combat Pop e pubblicazione di “Attentato alla musica italiana” raccolta di 5 EP ognuno realizzato dai singoli componenti della band ovvero Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo; per gli amici: Lo Stato Sociale. 2022: Ristampa in vinile per il decennale di “Turisti della democrazia (LP ,edizione limitata numerata)”, “Turisti della democrazia: Il Bootleg Live!” (Raccolta di versioni live inedite e cover)