Mangiare respirando la storia: sei locali imperdibili a Bologna

L'occhio vuole la sua parte a tavola, non solo per le pietanze che devono essere ben impiattate, ma anche l'ambiente deve soddisfare i gusti del cliente.

C'è chi chi preferisce i locali che hanno sede nei palazzi antichi delle nostre città e chi ama i ristoranti super-minimal, nei quali è visibile la mano dell'architetto. A Bologna, con il suo ampio centro storico, due ordini di mura, le torri e i portici, si può mangiare respirando la storia. Vediamo dove.

Osteria del Sole

Merita sicuramente il posto d'onore, l'Osteria del Sole, in vicolo Ranocchi, nel cuore di Bologna, una stradina dove anticamente si potevano acquistare i ranocchi, appunto. I primi documenti la datano 1465 e la pianta del locale è fedele all'originale. L'insegna recita semplicemente "Vino". Infatti, come i bolognesi sanno, all'Osteria del Sole si beve, ma al cibo pensano i clienti.

Buca delle campane

Oggi si definirebbe locale "underground" e in effetti per arrivare nelle sale bisogna scendere diversi gradini. Si trova al civico 4 di via Benedetto XIV che prima del nome attuale, era nota come Via delle Campane, per la presenza di una fabbrica di campane, documentata da un rogito del 12 luglio 1548.

Antica trattoria del Cacciatore

Al 25 di via Caduti di Casteldebole, si mangia da circa due secoli. Nel 1800 divenne luogo di ristoro per i cacciatori che attraversavano al guado il Reno per raggiungere le valli.

Mercato di mezzo

Riqualificato nel 2014, fin dal Medioevo il mercato di via Clavature è luogo di scambi, commercio e, naturalmente cibo. A seguito dell’Unità d’Italia è stato trasformato nel primo mercato coperto e oggi vi sono diversi locali dove gustare prodotti enogastronomici di eccellenza.

Al Pappagallo