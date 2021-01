Lotteria Italia, la fortuna bacia il Bolognese con 200mila Euro

Sono il biglietto D 199428 e L 433512, rispettivamente venduti a San Lazzaro di Savena e Bologna i due biglietti vincenti della lotteria Italia estratti a sorte nella serata di ieri.

A questi fanno seguito anche i premi di terza categoria, con la pur ragguardevole cifra di 25mila Euro. I biglietti fortunati sono: A 493362 e I 109597, venduti a Bologna, C 411760 a Castel San Pietro Terme e D 156599 venduto a Casalecchio.

Lotteria in calo causa Covid, boom online

Sono circa 4,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2020 della Lotteria Italia, con una raccolta di 23 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in calo del 31% rispetto all’edizione precedente: nella scorsa edizione, ricorda Agipronews, erano stati venduti 6,7 milioni di tagliandi. Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono 837mila, il -36,8% rispetto allo scorso anno, quando i tagliandi staccati furono 1,3 milioni.

Quanto ai cali di vendite terzo posto per l’Emilia Romagna con 390 mila biglietti (-39,7%) e Bologna con 126.650 (-45%).

L'emergenza coronavirus, che ha rallentato la vendita attraverso la rete fisica, ha fatto viceversa crescere notevolmente le vendite online, che hanno superato i 105 mila biglietti, il +803% rispetto agli 11 mila biglietti venduti online nella scorsa edizione.

Sempre nell'edizione 2020 della Lotteria Italia saranno assegnati 130 premi per un totale di 12,5 milioni di euro di cui 5 di prima fascia (il primo premio da 5 milioni di euro, uno da 2 milioni, da 1 milione, da mezzo milione e da 250 mila euro), 25 premi da 50 mila euro l'uno e 100 premi da 25 mila euro ciascuno. Lo scorsa edizione invece i premi furono in totale 205 ed assegnarono complessivamente 16,1 milioni di euro.