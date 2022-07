Un bolognese ha vinto 100mila euro alla lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini premia con 100mila euro la città metropolitana di Bologna. A riferirlo p una nota dell'agenzia delle dogane e dei monopoli. L’estrazione mensile è stata vinta, grazie all’acquisto di generi alimentari in un esercizio della grande distribuzione organizzata, da un quarantenne originario della Sicilia, che si è trasferito in città per motivi di lavoro già da alcuni anni.

Lavoratore part time all’interno di un Call Center, il ragazzo ha deciso di estinguere il mutuo con la somma vinta. Il giovane si è recato nei giorni scorsi nella sede regionale dell’Ufficio dei Monopoli a Bologna per reclamare la vincita. I funzionari incaricati hanno provveduto ad identificarlo e ad attivare la procedura per l’accredito della vincita sul conto corrente. La Direzione Centrale Giochi dell'Agenzia, perfezionata la procedura, autorizzerà l'ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.