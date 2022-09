Lotto: a Pieve di Cento colpo da 306mila euro. E Bologna centra 2 "5" al SuperEnalotto

Il Lotto premia Pieve di Cento, in provincia di Bologna: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da oltre 306mila euro, che si piazza sul podio delle più alte del 2022. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,8 milioni in tutta Italia, per un totale di 704,6 milioni dall'inizio dell'anno.

10eLotto, a Bologna un 9 Oro da 20mila euro

Emilia Romagna fortunata al 10eLotto: come riporta Agipronews, a Bologna è stato centrato un 9 Oro dal 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi di euro dall'inizio dell'anno.

SuperEnalotto: 2 "5" centrati a tra Corticella e Borgo Tossignano

L’Emilia Romagna va anche col segno con il SuperEnalotto: nel concorso del 1 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” del valore di 11.497,23 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel bar di via Teggi 70/A a Reggio Emilia mentre l'altra è stata centrata nella tabaccheria di via Marconi 6 a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna. L’ultima, invece, è stata centrata nella tabaccheria di via Corticella 185 a Bologna. Il Jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 264,9 milioni di euro- record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.