Luca Argentero e la moglie a Celebrity Hunter: "Gianni Morandi e Anna nostro riferimento"

Luca Argentero e Cristina Marino, marito e moglie nella vita, hanno partecipato insieme a Celebrity Hunter 3, il reality show che simula una fuga “dai poteri forti”, che cercheranno, tramite strumenti investigativi, di rintracciarli. Da ieri, 17 novembre, la terza edizione del reality show è sbarcata su Prime Video.

Sulla gestione della gara, Luca e Cristina sono agli antipodi. “Io sono molto competitiva”, dichiara Cristina Marino ai microfoni di RTL 102.5. Poi aggiunge: “Luca invece è un bravo ragazzo, per lui l’importante è divertirsi. È un reality che richiede una preparazione e una strategia. Se vuoi vincere te lo devi sudare”.

“Io sono una zavorra - scherza Luca Argentero - ma indipendentemente dalle nostre dinamiche familiari vi dovete aspettare una edizione molto divertente di Celebrity Hunter. Si simulano i poteri dello Stato, ma è assolutamente credibile, altrimenti verrebbe meno lo spirito del gioco.”

Sul cast, Luca e Cristina ammettono: “Il gruppo era molto unito. Alcuni li conoscevamo già, ma anche con gli altri c’è stato fin da subito un feeling pazzesco. Il primo step del reality è quello di aiutarsi e con loro è stato difficile dividersi”.

La confidenza su Gianni Morandi e Anna

Poi è arrivata la confidenza sull'eterno 'ragazzo di Monghidoro'. Luca Argentero e Cristina Marino hanno infatti raccontato dell’incontro con Gianni Morandi (che presto tornerà nei palasport in concerto, anche all'Unipol Arena, ndr) e sua moglie Anna, che li hanno ospitati lungo il percorso. “Durante il nostro percorso siamo stati ospitati da Gianni e sua moglie Anna. Come coppia loro sono il nostro riferimento, sono un esempio. Gianni è una persona inarrestabile, Anna è come se fosse una nostra coetanea, sono una coppia moderna che si ama, si rispetta e si stima. Lei cerca di contenerlo ma anche lei è vulcanica”, dichiarano.