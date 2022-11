"Luna bianca del castoro", eclissi lunare e stelle cadenti: a novembre il cielo dà spettacolo

Nuovo spettacolo dal cielo in arrivo. Anzi le bellezze celestiali in serbo questo mese di novembre sono diverse. Si parte oggi 8 novembre con la "Luna bianca del castoro" (o “plenilunio del castoro”).

Perché Luna del castoro

La Luna piena del mese di novembre ha il suo nome antico. In questo periodo dell'anno i castori sono particolarmente presenti sulle rive dei fiumi a cercare legname per costruire le proprie dighe e le tane in cui rifugiarsi d'inverno. Quale occasione migliore, quindi, per andare a caccia di questi animaletti durante la notte in cui la Luna illumina al meglio l'oscurità? Grazie al bottino, infatti, venivano ricavate le pellicce di castoro per scaldarsi nei mesi freddi. Ecco perché questo evento astronomico viene chiamato “plenilunio del castoro”.

Il Plenilunio del castoro nel 2022 si verificherà nella prima decade del mese, e, come detto, più precisamente l'8 novembre. Il processo astronomico sarà visibile in Italia alle 12.02 , orario però poco consono. Lo show si potrà osservare soltanto in luoghi lontani dalle luci, con la speranza che non ci siano nuvole all'orizzonte.

Anche l'eclissi lunare, ma non sarà visibile dall'Italia

Nello stesso giorno della luna piena del Castoro si verificherà anche un'eclissi lunare totale, l'ultima fino al 2025.

Per questo motivo, quest'anno, la luna è detta anche "Luna di sangue del Castoro" per via del colore arancio-rossastro che il satellite assumerà in corrispondenza dell'eclissi. Purtroppo però questo fenomeno non sarà visibile dall'Italia a meno che non si ricorra a una diretta streaming. L'orario dello show è a partire dalle ore 9 (Italiane), ma la fase clou sarà raggiunta alle ore 12 circa.

Novembre di stelle cadenti

Anche a novembre potremo guardare il cielo ed esprimere i nostri desideri. Già, perché nella notte tra il 4 e il 5 novembre, potremo ammirare l'affascinante fenomeno delle stelle cadenti, ovvero quando le Tauridi Sud raggiungeranno il loro momento di massima attività.

Per affidare qualche desiderio alle Leonidi dovremmo invece attendere il periodo compreso tra giovedì 17 e sabato 19 novembre, mentre i ritardatari potranno approfittare delle Alpha Monocerontidi, pronte a regalarci una cascata di stelle nella notte tra il 21 e il 22 novembre.