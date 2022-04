Imola, trovato un lupo in un fosso: recuperato e trasportato al Centro di Monte Adone

Trovato in un fosso a Imola un lupo di 30 chilli è stato recuperarto e salvato grazie alla segnalazione di un cittadino. Passeggiando, un residente ha notato l'animale in via Mordano, e ha allertato immediatamente la Polizia Locale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno subito constatato la gravità delle condizioni di salute dell’animale, poco reattivo ma vigile: gli agenti della Polizia locale della Città metropolitana, chiamati dal personale del canile municipale, hanno affidato il lupo alle cure del Centro recupero fauna selvatica di Monte Adone dove è ora ricoverato.

Non è ancora chiaro se le condizioni dell'animale sianoo riconducibili a un violento impatto contro un veicolo.