Marchiatura delle biciclette contro i furti: dove farla a Bologna

Un deterrente contro i furti di bici per risalire al proprietario. È ripreso nei giorni scorsi il servizio di marchiatura delle biciclette, ossia l'incisione con una fresa di un codice identificativo sul telaio della bici, l'applicazione di un adesivo protettivo, il rilascio di un certificato di titolarità del mezzo e la registrazione nel data base MONDIALMARK®.

Dove marchiare la bicicletta in città

Lunedì dalle 17 alle 18 - La bici di Gianfranco Via XXI Aprile 5/A

Martedì dalle 16 alle 18 - Le Ruote Ciclocaffè Via Massarenti 105

Giovedì dalle 9 alle 11 - Mauri Bike Via Santo Stefano 111

Venerdì dalle 11 alle 12 - Bolognina Bike Shop Via Antonio di Vincenzo 33/a (angolo Via Albani)

l servizio di marchiatura è disponibile al costo di 6 euro.