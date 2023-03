'Mare fuori' e Gianni Morandi. Connubio inatteso | VIDEO

Tra una data del tour e l'altra, Gianni Morandi si concede un po' di relax nel prato della sua casa, ma non abbandona mai la musica, canticchiando la colonna sonora della fortunata serie "Mare fuori" ('O mar for) scritta da Stefano Lentini con Lolloflow e Raiz, cantata da Icaro, al secolo Matteo Paolillo, che nella serie interpreta un detenuto.

Il cast della fiction che racconta le storie dei detenuti del carcere minorile di Napoli, ha incontrato Gianni Morandi sul palco del Festival di Sanremo.

Ha apprezzato la piccola performance anche l'attrice Carolina Crescentini che interpreta la direttrice del carcere minorile, Paola Vinci, e che ha risposto con una serie di cuori.

'O mar for, significato del testo

Il racconto di chi è cresciuto in una città e realtà complesse che possono vedere il mare, anche se attraverso le sbarre. Infatti, il carcere minorile di Napoli si trova a Nisida, la più piccola delle isole Flegree.

"Sono cresciuto per strada, so quello che mi aspetta. Un ragazzo ‘del sistema' - Mio padre è in carcere, io sono l'uomo di casa - Non ci vado a scuola, mamma non ci vado più - Prendo una carriola con un chilo di fumo

Il mare adesso sta fuori, non posso vederlo più - Non preoccuparti ragazzo, c'è il mare fuori - Dietro le sbarre, sotto al cielo c'è il mare fuori - O muoio qui dentro, o vengo ucciso - Se sono nato qui, qual è la mia colpa? -

Mi hanno messo in mano la pistola e mi hanno detto: Spara".