FOTONOTIZIA| Martin Scorsese a cena a in centro: in tavola mortadella e tortellini

Una serata di relax e cibo locale per Martin Scorsese, in città ospite delle Cineteca di Bologna, in occasione della proiezione di "Goodfellas – Quei bravi ragazzi", al Pop Up Cinema Arlecchino, dove ha anche incontrato il pubblico.

Ieri sera il maestro ha cenato al "Caminetto d'Oro" di via de' Falegnami con portate squisitamente locali, mortadella, crescentine tortellini in brodo, e poi spalla d'agnello al forno con patate e cicoriette.

Non si è fatto mancare una specialità tutta italiana come il gelato alla crema e i dolci di una pasticceria di Modigliana, e ancora Lambrusco e Cabernet.