Matida De Angelis e Pietro Castellitto, passeggiata romantica ... al bacio!

Nuova fiamma per la bella attrice bolognese Matilda De Angelis sorpresa in dolci atteggiamenti con Pietro, giovane attore come lei e figlio d'arte (del regista Sergio Castellitto e di e della scrittrice Margaret Mazzantini).

Che tra i due fosse nato qualcosa era stato già anticipato , ma i rumors sembrano ora confermati dagli scatti rubati dal settimanale Chi. I due, lui 30 anni e lei 26, sono infatti stati pizzicati per le vie della capitale mentre si scambiano tenerezze. Per il settimanale diretto da Alfonso Signorini galeotto pare sia stato il film di Netflix "Rapiniamo il duce", che i due hanno girato insieme.

Pietro è reduce dal successo di «Speravo de morì prima» la serie tv Sky ispirata alla vita di Francesco Totti , dove interpretava il Capitano, e del capolavoro Freaks out. Matilda ha all’attivo già diversi premi , tra cui un David di Donatello per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e un set condiviso con Hugh Grant e Nicole Kidman ( The undoing).

Chi è Matilda De Angelis

Matilda De Angelis è Nata a Bologna e al momento sembra essere tra le più giovani attrici promettenti del cinema italiano.

Diventa nota al pubblico generalista nel 2016, quando veste i panni di Ambra nella serie Tv 'Tutto può succedere', andata in onda dal 2015 al 2018 su Rai 1. Nello stesso periodo, è al cinema la protagonista femminile nel film 'Veloce come il vento' con Stefano Accorsi per la regia di Matteo Rovere: un impegno che le vale, nel 2016, il premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest e la candidatura come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Nel 2018, invece, Matilda appare nel videoclip di 'Felicità put*ana' dei Thegiornalisti.

Successivamente entra a far parte del cast del film di Sebastiano Riso 'Una famiglia' con Micaela Ramazzotti. A dicembre 2017 è nel film di Alessandro Gassmann 'Il premio' e nel 2018 ha il ruolo principale nel film Rai 'I ragazzi dello Zecchino d'Oro': è Mariele Ventre, la giovane musicista Piccolo Coro dell'Antoniano.

Nel 2020 è la protagonista femminile del film L'incredibili storia dell'Isola delle Rose prodotto da Netflix e uscito a Natale, quindi ottiene fama all'estero grazie alla serie tv HBO The Undoing . Qui ha modo di sperimentarsi in scene con una attrice del calibro di Nicole Kidman: "Ci siamo baciate e non è stato per niente difficile - ha dichiarato a proposito delle scene di nudo, le più delicate - Ho chiuso gli occhi e mi sono buttata. Nicole è aperta, inclusiva, materna. Si preoccupa di tutti e con tutti vuole avere un contatto diretto. Alla fine delle riprese mi ha scritto una lettera bellissima che ho incorniciato. Dire che ha un talento smisurato e che starle vicino è stato fantastico mi pare scontato, sogno di avere un giorno la sua stessa empatia".