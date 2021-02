La bolognese Matilda de Angelis sul palco di Sanremo insieme ad Amadeus

La bolognese Matilda De Angelis sarà al fianco di Amadeus nella conduzione di una delle serate del nuovo Festival di Sanremo: la giovane che suona sia il piano che il violino e la chitarra e ha girato l’Italia e l’Europa con il suo gruppo, i Rumba de Bodas, ora è nota al grande pubblico grazie alla sua carriera da attrice.

"Sinceramente non mi aspettavo la chiamata di Amadeus - ha dichiarato all'agenzia Dire - Penso di essere la co-conduttrice 'chi?' del Festival. Non sono un personaggio popolare". In realtà la De Angelis è molto apprezzata e già nota al grande pubblico grazie alla fiction 'Tutto può succedere', andata in onda proprio su Rai Uno dal 2015 al 2018. "Negli ultimi anni mi sono appassionata a Sanremo - ha spiegato - ho guardato gli ultimi sei e sette anni e mi sono molto piaciute. È un momento ludico, quest'anno probabilmente ancora più importante perché ha un valore simbolico e potrebbe essere un modo per far divertire la gente anche se da casa".

La giovane donna vanta già un grande curriculum dopo essere stata la co protagonista in Veloce come il vento, film che l'ha lanciata nel ruolo di attrice, arrivando poi alla alla serie tv The Undoing e adesso sul palco del festival musicale più importante d'Italia.

De Angelis ha avuto anche due nomination ai David di Donatello, il premio Biraghi alla rivelazione ai Nastri d’Argento e il premio Attrice rivelazione dell’anno al Taormina Film Fest.