Camugnano: Aristide e Pia festeggiano 79 anni di matrimonio

Aristide Cati, 98 anni, e Pia Venturi, 96, festeggiano 79 anni di matrimonio. Un vero e proprio record a Camugnano.

Il loro primo'si' è stato pronunciato nel 1942 e, questa mattina, lo hanno ribadito davanti al sindaco Marco Masinara e i consiglieri Silvano Cati e Enza Rinaldi. Alla cerimonia erano presenti i familiari più stretti della coppia: i due figli, Roberto e Auro, il nipote, Giovanni, e la bis-nipotina, Martina.

Trattandosi di un evento raro anche a livello nazionale, l'Amministrazione comunale ha voluto omaggiare con una semplice, ma sentita cerimonia, questa inossidabile coppia per l’importante traguardo raggiunto. Un lunghissimo percorso di coppia vissuto sostenendosi vicendevolmente l'un l'altro attraverso le prove a cui la vita li ha sottoposti.

La loro storia è davvero incredibile: subito dopo la guerra Aristide e Pia si trasferirono a Bologna dove lui trovò impiego come Capo reparto presso la ditta S.A.M.P. – fondata nel 1936 da Gaetano Maccafferri, mentre la moglie Pia ha fatto la casalinga. Nel 1978 decisero di tornare a Camugnano, precisamente in località Serraiola, dove presero in gestione, per 10 anni, un negozio di generi alimentari con relativa trattoria. Una volta cessata l’attività si ritirarono nella casa di famiglia a Vigaia, dove vivono tutt'ora vivono.

Il sindaco e i due sposi si sono promessi di ritrovarsi il prossimo anno per poter celebrare l’80esimo anniversario di

matrimonio.