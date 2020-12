Dall'antipasto al dolce: il menù della Vigilia di Natale, facile da preparare

La tradizione vuole che sulla tavola della sera del 24 dicembre il protagonista sia il pesce. Fritto, sotto il forno o in padella non importa, l'importante è che questo alimento sia presente! Ecco il menù che vi suggeriamo in attesa dello scoccar della mezzanotte, e il primo brindisi natalizio!

Antipasti

-Insalata di polipo

-Alberello di pasta sfoglia per variare e rendere ancora più festota la vostra tavola (Vedi la ricetta)

Primi

-Spaghetti con le vongole

-Risotto agli scampi

Secondi

-Salmone gratinato al forno

-Baccalà fritto

Contorni

-Insalata mista con melagrana o frutta secca

-Funghi saltati in padella con olio, aglio e prezzemolo

Dolci

-Dolci della tradizione (Certosino, Panettone, Pandoro)

-Tiramisù