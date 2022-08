Migliori gelaterie del mondo: il Financial Times premia Bologna

Chi poteva immaginare che il gelato finisse su un quotidiano finanziario britannico? Ebbene sì, il Financial Times ha stilato una classifica delle 25 migliori gelaterie del mondo, includendo anche "Il Gelatauro" di via San Vitale, aperta nel 1998.

Quindi il match Calabria-Bologna, visto che la gelateria è nata dall'idea di un calabrese originario di Siderno. Il quotidiano economico-finanziario britannico, infatti, ha riservato una menzione speciale per quelle attività gastronomiche che si distinguono per la bontà delle proprie lavorazioni, come conferma Reggio Today.

"A pochi passi dal centro cittadino - scrive il Financial Times su Il Gelatauro - questa gelateria fondata nel 1998 dal gelatiere calabrese Gianni Figliomeni annovera tra i suoi devoti Alice Waters di Chez Panisse. - La recensione prosegue - Tra i gelati di frutta di stagione ricordiamo il Principe di Calabria e il Regno delle Due Sicilie al profumo di bergamotto e gelsomino, realizzati con i pistacchi di Bronte noti come l'oro verde. - Conclude - La moglie americana di Figliomeni, l'artista Angela Lorenz, è responsabile dei sontuosi allestimenti e del logo del negozio: un toro con coni gelato al posto delle corna".

