Miss Mamma: accede alle prefinali nazionali anche Nina di Castel San Pietro

Una mamma di Castel San Pietro Terme accede alle pre finali del concorso Miss Mamma Italiana 2021. Dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite le selezioni per il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28esima edizione.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta - si legge in una nota - che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 23 maggio, all’Hotel Roma di Cervia, con il Patrocinio del Comune di Cervia Milano Marittima, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. E tra le mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le pre finali nazionali cìè anche NINA ASTAFYEVA, 49 anni, barista, di Castel San Pietro Terme (Bologna), mamma di Maxim, Kevin e Gaia, di 31, 23 e 19 anni.