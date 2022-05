Miss Suocera 2022: sul podio anche una bolognese

A Igea Marina si è svolta l'edizione 2022 del concorso Miss Suocera: un successo dedicato a nuore e generi spietati che sostengono che la suocera non potrà mai essere una Miss. Oltre alla classica passerella in abito elegante, le partecipanti hanno anche parlato sé, spiegando come si destreggiano tra il lavoro e la famiglia.

E quest'anno sul podio c'è anche una bolognese!

La 71enne Franca Dovesi infatti, si è aggiudicata il titolo di Miss Suocera Sorriso: casalinga, di Grizzana Morandi , è mamma di Francesca e Carlo, di 51 e 49 anni, suocera di Debora e nonna di Chiara, Ginevra e Giacomo, di 31, 12 e 5 anni.

Tutte le partecipanti premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Suocera 2023”, il primo calendario dedicato alla figura della suocera, giunto alla sua 6° edizione.L’evento, organizzato da Fondazione Verdeblu e Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina, è stato presentato da Paolo Teti e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”. Ospite il comico Francesco Damiano.