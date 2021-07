Miss tagliatella romagnola 2021: sul podio una bolognese

Un pomeriggio di festa legato alle tradizioni della cucina romagnola al Bagno Alvaro di Gatteo Mare - Riviera Romagnola, per l’edizione 2021 di “Miss Tagliatella Romagnola”: un evento organizzato dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli e dallo Chef Alessandro Spinelli, con la fattiva collaborazione della direzione del Bagno Alvaro di Gatteo Mare e del ristorante “il Mare in Pentola” di Gatteo Mare.

Dodici i concorrenti in gara, dieci donne e due uomini arrivate da diverse province italiane, che sotto la guida degli Chef Zoffoli e Spinelli, a colpi di mattarello, farina e uova, hanno preparato poi “tirato” a mano la sfoglia (come facevano una volta, le nostre nonne) e si sono sfidati per preparare la migliore tagliatella, la “Miss Tagliatella” appunto, uno dei piatti più amati dagli italiani!

Prima classificata categoria “Miss Tagliatella” Laura Mignani, 52 anni, consulente finanziario di Bologna, amante dei primi piatti ed, in modo particolare, delle “tagliatelle alla bolognese” (la cui ricetta le è stata tramandata dalla nonna), ma Laura si considera più brava come pasticcera, il suo dolce preferito è la zuppa inglese.