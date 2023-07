"Miss tagliatella 2023", sul podio anche una bolognese: Angelica Cirella

Festa e buon cibo a Gatteo Mare, al Bagno Alvaro si è tenuta l’edizione 2023 di “Miss Tagliatella”, il consueto appuntamento estivo, organizzato dalla Direzione del Bagno Alvaro e dal ristorante “il Mare in Pentola” di Gatteo Mare, con il coordinamento della Lady Chef Albarosa Zoffoli e dello Chef

Alessandro Spinelli. L’evento è stato condotto da Paolo Teti.

Sedici le concorrenti in gara (quindici donne e un uomo), di diverse province italiane, che sotto la guida degli Chef Zoffoli e Spinelli, a colpi di mattarello, farina e uova, hanno preparato poi “tirato” a mano la sfoglia (come facevano una volta le nostre nonne) e si sono sfidati per preparare la migliore tagliatella, la “Miss Tagliatella”.

La giuria, composta dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli, dagli Chef Vito Daddiego, Andrea Ciuffo, da Cristina Sapignoli titolare dello storico Molino romagnolo Sapignoli e dal giornalista enogastronomico Pierantonio Bonvicini, ha decretato vincitrici:

Prima classificata Angela Sacrini, 33 anni, casalinga, di Casorate Primo (Pavia), Angela si definisce una brava cuoca. Le sue tagliatelle, hanno rispettato tutti i “canoni” per essere definite “ideali”, quindi si sono aggiudicate il titolo di “Miss Tagliatella 2023”.

Seconda classificata Angelica Cirella, 43 anni, impiegata, di Bologna. Terza classificata Barbara Scaratti, 46 anni, operaia, di Orzinuovi (Brescia). Quarta classificata Alessandra Callingani, 49 anni, vigilessa, di Reggio Emilia.

Quinta classificata Romilda Di Napoli, 55 anni, impiegata statale, di Prato.

A conclusione dell’evento, a tutti gli intervenuti, sono state offerte le tagliatelle al ragù; mentre a tutti i partecipanti, il Molino Sapignoli ha omaggiato le proprie farine.