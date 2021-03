Lutto per Elettra Lamborghini: "Non ho pace in questo periodo, è morto il mio cane"

Uno deglli adorati cani di Elettra Lamborghini è morto. A darne notizia è la stessa cantante attraverso i suoi social, dove tiene costantemente aggiornati i suoi followers.

"Non ho pace in questo periodo....stamattina è morto il mio cane...Chiunque tu sia smetti di mandarmele dietro..." è il messaggio postato su Instagram. Periodo veramente difficile per l'ereditiera bolognese, che sempre dai social aveva annunciato anche la sua positività al Covid.

Elettra è da sempre legatissima ai suoi amici a 4 zampe, e non ha mai nascosto tutto il suo amore per i cavalli, e in particolare la sua Lolita, scomparsa prematuramente l'anno scorso.

Il cagnolino di Elettra Lamborghini:

Il post su Instagram: