Una mostra che racconta il lavoro degli infermieri nel corso della Pandemia davanti al Maggiore

E' arrivata all'Ospedale Maggiore 'In your shoes', la mostra che dopo l'inaugurazione in Piazza Minghetti si era spostata nei viali del Policlinico di Sant'Orsola, e che ora può essere visitata, all'inizio della rampa di accesso del Maggiore, fino al 30 giugno. "In your shoes" è una mostra fotografica composta da 5 totem che raccolgono 70 fotografie di infermieri al lavoro durante l'emergenza COVID-19 . spiega una unota dell'Ausl - Gli scatti (raccolti anche in un fotolibro, realizzato per una raccolta fondi di Bimbo Tu in favore di Ordine delle Professioni Infermieristiche Bologna) sono del fotografo Paolo Righi.

"In your shoes", inaugurata in Piazza Minghetti a Bologna in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, è stato realizzata da Bimbo Tu con il contributo di Banca di Bologna, in collaborazione con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna. Le foto, realizzate da Paolo Righi, sono state fornite dall'Azienda USL di Bologna, dall'Azienda Ospedaliera di Bologna - Policlinico di Sant'Orsola e dall'IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli.