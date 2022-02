E' San Valentino anche per la Lola: la mucca di Granarolo che all'alba ha incontro Lollo

E' San Valentino anche per la Lola: la mucca simbolo della città di Granarolo. Questa mattina infatti, si è presentato Lollo, il toro della "Granarolo in Festa", con tanto di palloncini rossi a forma di cuore.

"Il romantico incontro tra la Lola e Lollo sembra sia avvenuto all'alba - si legge in un post el Comune di Granarolo - con il fondamentale aiuto dei volontari della Pro Loco che sovrintendono ai look della nostra mucca. Una piacevole sorpresa anche per i tanti granarolesi di passaggio che questa mattina hanno accompagnato i figli a scuola o hanno percorso via Roma per andare al lavoro. Chi aveva dimenticato che oggi è San Valentino ora non ha più scuse".