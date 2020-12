Dove acquistare tortellini in centro a Bologna: la nostra miniguida

Dal centro alla periferia sono davvero tantissimi i negozi dove acquistare i tortellini: un must delle feste natalizie. Una tradizione antica, che si tramanda da generazione in generazione, e a Bologna ognuno ha un 'negozio' preferito. Impossibile elencarli tutti, quindi vi proponiamo una mini guida con le attività che da anni vendono tortellini in centro città.

Paolo Atti & Figli

In via Caprarie, nel cuore di Bologna, i tortellini sono realizzati con la ricetta depositata alla Camera di Commercio dall’Accademia della Cucina e dalla Confraternita del Tortellino. Paolo Atti & Figli ha aperto oltre mezzo secolo fa e tratta tutti i tipi di pasta fresca.

Pasta Fresca Naldi

Un negozio di sfogline in via del Pratello che realizza tortellini e pasta fresca e piatti di pasta, da consumare sul posto o da asporto.

Bottega Portici

Aperta nel 2017, da Bottega Portici, sotto le due torri, è possibile vedere le sfogline in azione in vetrina. Da consumare sul posto o da asporto.

Tamburini

Un altro negozio storico in via Caprarie. Aperto negli anni ‘30, da Tamburini si acquistano ottimi tortellini da consumare sul posto o da asporto.

Le Sfogline

Aperto nel 1996 da Renata Zappoli e le figlie Daniela e Monica, Le Sfogline di Via Belvedere, oltre ai tortellini classici, propongono anche pasta fresca con ripieni creativi.

Uova e Farina

In Corte Isolani da Uova e Farina, negozio gestito da Simona Fontanella e Rita Rizzi, si acquistano tortellini e pasta fresca. Il laboratorio è a vista al piano superiore.