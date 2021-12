Dopo un breve accenno la scorsa settimana, nel tardo pomeriggio di ieri e questa notte ha nevicato in Appennino e numerosi Comuni si sono svegliati sotto una coltre bianca di neve. Una vera e propria magia a Monghidoro, dove è in fase di preparazione anche la via dei presepi, rendendo unica l'atmosfera natalizia.

Le foto delle neve a Monghidoro: