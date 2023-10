Nocoldiz, lo Youtuber appassionato d’Intelligenza Artificiale e YouTube Poop

Nocoldiz è uno dei primi Youtuber Italiani, bolognese doc, classe 1994, nel mondo reale si chiama Paolo e fa il programmatore. Dal 2009 Nocoldiz monta video parodia e comici di una specifica categoria, gli “YouTube Poop”, una serie di spezzoni di film, serie, programmi famosi con frasi sostituite, reversate e ricostruite. Nel 2019 il suo canale da 300 mila e passa iscritti è stato improvvisamente cancellato dalla piattaforma per un malfunzionamento che ancora oggi rimane un mistero. Nonostante il grande intoppo tutti i suoi video, che compongono in totale quasi più di 200 gigabyte, sono ancora integri e visualizzabili su un nuovo canale da 40 mila iscritti e su altri siti. Oggi, oltre a continuare a fare video, Nocoldiz sperimenta con l’intelligenza artificiale e crea meme e immagini utilizzando questa nuova tecnologia.

Come spiegheresti a qualcuno che non frequenta molto l’internet cos’è un YouTube Poop?

Allora per esperienza dico che a spiegarlo nessuno capisce nulla. Il modo più veloce per dare l’idea fargliene vedere uno, lì si capisci al volo. Al limite lo si può paragonare a Blob di Rai 3, ecco è tipo Blob ma sotto steroidi perché il montaggio è molto più veloce e caotico.

Come hai iniziato a fare video e come hai scoperto questo genere?

Ho scoperto nel 2009 le YouTube Poop americane. A quei tempi erano tutti sui vecchi giochi di Zelda, di quelli orrendi, poi ho scoperto la community italiana, anche quella neonata, era tutto molto arcaico. Ho iniziato a frequentare quella comunità di creatori un po' per ampliare le mie ‘skill’ ma principalmente per divertirmi. L’obbiettivo del canale è sempre rimasto invariato, ovvero 90% per divertirmi.

In quale momento hai cominciato a vedere la prima crescita forte del canale?

Le prime grandi visualizzazioni sono arrivate nel 2014 con il video "Silvio è diventato nonno per la settima volta" ma il canale è veramente esploso tra il 2016 e il 2017 quando feci quei due, tre video sul "Trono di Spade" da cui nacque il meme "è finito il vino". Ricordo ancora quando andai ad una convention e Comicon e a mia insaputa vendevano le magliette con su scritto quella frase.

Ci vai spesso a queste convention di appassionati di videogiochi e fumetti?

Si, tra l’altro alla prossima fiera del fumetto a Bologna mi piacerebbe prendere uno stand dove le persone possono darmi una chiavetta usb o un drive. Poi mentre loro girano per la rassegna io trasferisco tutti i miei video li dentro e se lo vengono a riprendere quando escono, tutto gratis. Io sono sostenitore dell’open source, tutti dovrebbero avere accesso a tutti contenuti che vogliono senza barriere.

Come e quando ottieni idee per i tuoi video?

Solitamente costantemente. Tipo quando guardo una serie senza cercare, riconosco un doppiatore che ho già sentito in un'altra serie e lì chiaramente prendo frasi di un altro personaggio e le sostituisco a quest’altro ed esce una cosa nuova ed originale

Parlami un po’ della tua "termination", che fu dovuta all’Adpocalype, l’apocalisse delle pubblicità e dei diritti d’autore su Youtube.

L’Adpocalypse fu un susseguirsi di inasprimenti dei termini e condizioni di Youtube, non solo per diritto d’autore ma anche per sensibilità degli argomenti. Il tutto iniziò circa nel 2015 quando iniziarono a circolare video dell’Isis sulla piattaforma, ma ci furono molti altri casi più grandi, tipo quando lo youtuber più famoso Pewdiepie fu accusato erroneamente di essere nazista o quando anni dopo lo youtuber Jake Paul ebbe la "bellissima" idea di postare quel video della foresta dei suicidi in Giappone. Ma anche molti altri casi, ecco, ogni volta che accadeva un episodio mediatico del genere, i maggiori compratori di spazi pubblicitari minacciavano di andarsene e quindi Google aggiungeva nuove regole e cancellava video erroneamente. Molti canali furono terminati improvvisamente senza spiegazioni, il mio fu uno di questi.

Quali furono le spiegazioni ufficiali riguardo al tuo ban?

Io pagherei per avere una spiegazione completa, il motivo ufficiale fu incitamento all’odio, cosa naturalmente surreale. La mia teoria che io sia stato sacrificato dal network di cui facevo parte, che all’inizio mi tutelava ma poi ha deciso di buttarmi tra gli squali.

Cosa ne pensi dell’intelligenza artificiale e per cosa la usi?

Adesso la usano tutti ma io ho iniziato a fare esperimenti con l’I.A. già 5-6 anni fa. Avevo caricato su un programma migliaia di copioni di film che mi aiutavano ad individuare i dialoghi nelle clip che avevo. Mentre prima mi segnavo a mano il minutaggio di una sillaba che dovevo sostituire e modificare per i miei video, adesso me lo trova lui subito e riesco a pubblicare contenuti molto più velocemente.

Pensi che l’intelligenza artificiale sia una cosa buona?

Assolutamente perché da l’opportunità alle persone creative di produrre meme e contenuti anche senza saper disegnare o montare o suonare. Tipo oggi girano molto i video con la voce generata di personaggi come Gerry Scotti, penso che sia una svolta molto importante per i video su internet. Fra qualche anno ci saranno interi lungometraggi prodotti con l’intelligenza artificiale e questo è assurdo. Questo veramente permetterà anche a chi non ha doti artistiche ma tanta fantasia di potersi esprimere quindi di dar vita alle proprie idee.

Nocoldiz è molto attivo anche su altre piattaforme social come Instagram dove condivide meme surreali spesso creati con l’Intelligenza Artificiale. Anche se il suo storico canale con centinaia di migliaia di iscritti non è più accessibile, la sua storia rimane. Molti dei suoi video prima che venissero cancellati raccoglievano milioni di visualizzazioni e il suo lavoro ha segnato l’adolescenza di migliaia di ragazzi, ora studenti o lavoratori, in tutt’Italia. Assieme a Yotobi, Favij e Dario Moccia, Nocoldiz è stato tra i primi "influencer" a spopolare su Youtube e il fatto che è bolognese è un ulteriore orgoglio per la città delle Due Torri.